Noël au château de Chambord Chambord

Noël au château de Chambord

Château de Chambord Chambord Loir-et-Cher

Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR

16.5

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-29 09:00:00

fin : 2026-12-18 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29 2026-12-19

Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le château de Chambord s’illumine de mille feux et fait briller les yeux de tous ses visiteurs. Pour les plus jeunes, Chambord est perçu comme le monument des contes de fées par essence. Quant aux plus grands, ils (re)découvrent un lieu enchanteur !

Noël au château de Chambord. Décorations inédites, illuminations et bien des surprises vous attendent ! Chambord offre un moment hors du temps, dans un cadre idyllique. Comme les années précédentes, les animations de Noël rythmeront durant un mois la vie du château. Du porche d’entrée, au rez-de-chaussée du château en passant par les appartements meublés jusqu’aux jardins à la française, c’est un décor digne d’un conte de fées qui habille le château ! Ce spectacle hors du temps plonge petits et grands dans la féérie de Noël. 16.5 .

Château de Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 info@chambord.org

English :

Every winter, during the Christmas festivities, the Château de Chambord lights up with a thousand lights, making the eyes of all its visitors shine. For the very young, Chambord is seen as the quintessential fairytale monument. As for the older ones, they (re)discover an enchanting place!

