Chambord Live

Chambord Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Plus qu’un concert, Chambord Live est une expérience sensorielle. Après Sting , Imagine Dragons David Guetta et Black Eyed Peas, Chambord Live annonce sa cinquième saison 3 dates 3 concerts Orelsan, Maroon 5 et DJ Snake.

Plus qu’un concert, Chambord Live est une expérience sensorielle pendant laquelle musique et moments de convivialité vous entraînent, le temps d’une nuit magique, à vivre un moment unique hors du temps et à ressentir des émotions qui marqueront indéniablement les esprits. Au cœur du domaine de Chambord, autrefois lieu de fête, l’événement perpétue une tradition d’échanges culturels et artistiques, inscrivant définitivement ce lieu comme un marqueur festif estival incontournable. L’alchimie entre artistes populaires et lieu d’exception transcende l’événement pour en faire un souvenir inoubliable. Après Sting en 2022, Imagine Dragons en 2023 et David Guetta en 2024, Black Eyed Peas en 2025 et 3 jours 3 concerts en 2026 Orelsan, Maroon 5 et DJ Snake. .

Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

More than a concert, Chambord Live is a sensory experience. After Sting , Imagine Dragons David Guetta and Black Eyed Peas, Chambord Live announces its fifth season of 3 dates 3 concerts: Orelsan, Maroon 5 and DJ Snake.

L’événement Chambord Live Chambord a été mis à jour le 2025-12-21 par ADT41