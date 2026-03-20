Exposition à Chambord Les Festins de Chambord

Château de Chambord Chambord Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-26 2027-01-01

Du 26 septembre 2026 au 24 janvier 2027, le Domaine national de Chambord présente Les Festins de Chambord , exposition exceptionnelle retraçant l’histoire gourmande du château, du XVIe siècle à nos jours, à travers quatre grands festins qui ont marqué sa vie politique, diplomatique et culturelle.

Du 26 septembre 2026 au 24 janvier 2027, le Domaine national de Chambord présente Les Festins de Chambord . Cette exposition exceptionnelle retrace l’histoire gourmande du château, du XVIe siècle à nos jours, à travers quatre grands festins qui ont marqué sa vie politique, diplomatique et culturelle.

Du souper donné en l’honneur de l’empereur Charles Quint en 1539 au dîner de gala offert au prince et à la princesse de Galles en 1988, les visiteurs découvrent quatre tables réimaginées ou reconstituées grâce à plus de 600 oeuvres originales, reproductions hyperréalistes, dispositifs sonores et olfactifs. L’exposition donne vie aux pièces de la Renaissance et du Grand siècle, créées à partir de dessins d’argenterie disparue ou restée à l’état de projet. .

Château de Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 info@chambord.org

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English :

From September 26, 2026 to January 24, 2027, the Domaine national de Chambord presents Les Festins de Chambord , an exceptional exhibition retracing the gourmet history of the château, from the 16th century to the present day, through four great feasts that have marked its political, diplomatic and cultural life.

L’événement Exposition à Chambord Les Festins de Chambord Chambord a été mis à jour le 2026-03-17 par ADT41