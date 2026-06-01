Chambord, au fil du village et des jardins, Château de Chambord, Chambord

Chambord, au fil du village et des jardins 6 et 7 juin Château de Chambord Loir-et-Cher

25 personnes

Rendez-vous et départ : halle d’accueil.

Les visiteurs doivent être munis d’un billet d’entrée au château valide pour pouvoir participer à la visite.

Plein tarif : 7 €, tarif réduit : 4 €, gratuit moins de 3 ans

A partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Nouveauté 2026

Et si la découverte de Chambord commençait avant même d’entrer dans le château ?

Autour de l’édifice, un paysage unique s’est construit au fil des siècles, façonné par la volonté humaine depuis François Ier jusqu’à aujourd’hui. Jardins dessinés, nature préservée, village vivant : autant de strates qui racontent une autre histoire de Chambord, plus discrète mais tout aussi essentielle.

Cette visite invite à parcourir ces espaces et à en décrypter les évolutions. Elle révèle comment, dès l’origine, le domaine a été pensé comme un projet ambitieux de maîtrise et d’organisation de la nature. Elle éclaire aussi les enjeux contemporains qui prolongent cette vision, notamment face aux défis climatiques et à la gestion durable des paysages.

Au fil du parcours, le regard change : le château n’est plus seulement un monument, mais le cœur d’un écosystème vivant, en constante transformation.

Durée : 1h30

https://www.chambord.org/fr/visite-guidee-chambord-au-fil-du-village-et-des-jardins/

Château de Chambord Domaine national de Chambord, 41250 Chambord, France Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254504000 https://www.chambord.org [{« link »: « https://www.chambord.org/fr/visite-guidee-chambord-au-fil-du-village-et-des-jardins/ »}] Venir à Chambord, c’est aussi respirer dans la forêt, admirer des paysages purs et préservés, explorer des kilomètres de chemins dérobés, avoir la chance de croiser des animaux sauvages, ou découvrir pour la première fois les jardins à la française imaginés sous Louis XIV et totalement restitués en 2017 !

Nouveauté 2026

©Domaine national de Chambord