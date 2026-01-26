Festival de Chambord Chambord

Festival de Chambord

Château de Chambord Chambord Loir-et-Cher

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-11

2026-07-04

Le Festival de Chambord propose une traversée des répertoires et des époques avec des artistes et ensembles internationalement reconnus mais aussi jeunes talents. La plupart des concerts auront lieu dans la cour, certains, plus intimes, seront donnés dans le château.

Festival de Chambord. Depuis sa création en 2011, le Festival de Chambord propose une programmation éclectique qui traverse l’histoire de la musique, jusqu’aux compositions de notre temps. 15e édition, Chambord devient le cadre exceptionnel de concerts pour un fabuleux voyage à travers l’histoire de la musique. .

Château de Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 50 40 reservations@chambord.org

The Chambord Festival offers a journey through repertoires and eras with internationally renowned artists and ensembles as well as young talents. Most of the concerts will take place in the courtyard, while some of the more intimate ones will be given in the château.

