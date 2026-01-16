Brâme du cerf tout vent Montlieu-la-Garde
Brâme du cerf tout vent Montlieu-la-Garde vendredi 2 octobre 2026.
Brâme du cerf
Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-10-02 21:00:00
2026-10-02
Le Safari Parc de Haute-Saintonge est un havre de paix, où de multiples espèces vivent
A bord d’un 4×4 , pendant 2h, vous découvrirez cerfs, daims, mouflons, chevreuils, sangliers, dans leur milieu naturel, comme vous ne les avez jamais vus ni entendus
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
The Safari Parc de Haute-Saintonge is a haven of peace, home to a wide variety of species
Aboard a 4×4 for 2 hours, you’ll discover deer, fallow deer, mouflon, roe deer and wild boar in their natural environment, as you’ve never seen or heard them before
