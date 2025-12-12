Brâme du matin Parc Canadien Rêve de Bisons Muchedent

Muchedent

Brâme du matin

Parc Canadien Rêve de Bisons 24 Route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 07:00:00

fin : 2026-09-23 10:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-27

Dès l’aube, plongez au cœur de la nature, où résonne le brame du cerf.

Un moment privilégié, entre silence et émerveillement, à vivre intensément.

Embarquez dès 7h30 à la levée du jour, votre guide partagera avec vous ses connaissances, pendant que vous dégusterez un encas gourmand Boisson chaude, viennoiseries… .

Parc Canadien Rêve de Bisons 24 Route de Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04 info@parccanadien.com

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English : Brâme du matin

L’événement Brâme du matin Muchedent a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux