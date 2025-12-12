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Brâme du matin Parc Canadien Rêve de Bisons Muchedent

Brâme du matin Parc Canadien Rêve de Bisons Muchedent mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Parc Canadien Rêve de Bisons

Adresse : 24 Route de Dieppe

Ville : 76590 Muchedent

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Muchedent

Brâme du matin

Parc Canadien Rêve de Bisons 24 Route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 07:00:00
fin : 2026-09-23 10:00:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-27

Dès l’aube, plongez au cœur de la nature, où résonne le brame du cerf.
Un moment privilégié, entre silence et émerveillement, à vivre intensément.
Embarquez dès 7h30 à la levée du jour, votre guide partagera avec vous ses connaissances, pendant que vous dégusterez un encas gourmand Boisson chaude, viennoiseries…   .

Parc Canadien Rêve de Bisons 24 Route de Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04  info@parccanadien.com

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English : Brâme du matin

L’événement Brâme du matin Muchedent a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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