Brâme du matin Parc Canadien Rêve de Bisons Muchedent
Brâme du matin Parc Canadien Rêve de Bisons Muchedent mercredi 16 septembre 2026.
Muchedent
Brâme du matin
Parc Canadien Rêve de Bisons 24 Route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 07:00:00
fin : 2026-09-23 10:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-23 2026-09-26 2026-09-27
Dès l’aube, plongez au cœur de la nature, où résonne le brame du cerf.
Un moment privilégié, entre silence et émerveillement, à vivre intensément.
Embarquez dès 7h30 à la levée du jour, votre guide partagera avec vous ses connaissances, pendant que vous dégusterez un encas gourmand Boisson chaude, viennoiseries… .
Parc Canadien Rêve de Bisons 24 Route de Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04 info@parccanadien.com
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English : Brâme du matin
L’événement Brâme du matin Muchedent a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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