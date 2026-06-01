Soirée Country Parc Canadien de Muchedent Muchedent

Muchedent

Soirée Country

Parc Canadien de Muchedent 24 route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-09-05 2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-05

Venez passer du bon temps en famille ou entre amis, en couple ou en groupes.

Les Soirées Country s’est un concert privé et un repas atypique.

La soirée est animée par un orchestre Texas Line qui vous propose un concert pop-country ponctué de plusieurs initiations à la danse country.

Pour les adultes, un menu unique à base de Bison kir ou jus de fruit, entrée, plat, dessert, accompagné d’ un litre de vin pour 5 personnes. Possibilité de remplacer le plat bison par du poisson (en nous le précisant lors de votre réservation).

Pour les enfants, un menu adapté jus d’orange ou soda, entrée terrine, steak haché de Bison frites, glace en dessert.

Notez qu’une salle de jeu est réservée aux plus petits (pour laisser profiter les plus grands).

Contactez-nous au plus vite pour vos réservations, les places partent vite ! .

Parc Canadien de Muchedent 24 route de Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04 info@parccanadien.com

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English : Soirée Country

L’événement Soirée Country Muchedent a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux