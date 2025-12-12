Soirée Brame du Cerf Parc Canadien Muchedent

Muchedent

Soirée Brame du Cerf

Parc Canadien 24 Route de Dieppe Muchedent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:45:00

fin : 2026-09-19 23:59:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-25 2026-09-26 2026-10-02 2026-10-03

Venez passer une soirée extraordinaire au Parc Canadien sur le thème du cerf et entendre son brame !

Deux possibilités, le brame le jour avec visite en camion militaire en compagnie de l’éleveur qui partagera avec vous ses connaissances sur les cervidés, suivie d’un repas bûcheron au restaurant du parc, ou le brame de nuit, avec repas bûcheron au restaurant suivi de la visite.

Au menu, terrine de cerf en entrée, plat à base de cervidé (possibilité de remplacer le plat cervidé par du poisson sur demande), dessert du pâtissier et une bouteille de cidre 75cl pour 4 personnes, avec un kir normand au cœur du Parc au cours de la visite ! .

Parc Canadien 24 Route de Dieppe Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 15 04 info@parccanadien.com

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English : Soirée Brame du Cerf

L’événement Soirée Brame du Cerf Muchedent a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux