Siradan

Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean

à la salle des fêtes SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

BRANDON + Repas + Retransmission de la finale du Top 14

Au profit des écoles de Siradan-Saléchan

Réservation obligatoire avant le 22 juin au 06 75 67 05 44 !

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à la salle des fêtes SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 67 05 44

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English :

BRANDON + Meal + Broadcast of the Top 14 final

To benefit the schools of Siradan-Saléchan

Reservations required by June 22 on 06 75 67 05 44 !

L’événement Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean Siradan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65