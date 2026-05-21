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Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean à la salle des fêtes Siradan

Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean à la salle des fêtes Siradan samedi 27 juin 2026.

Lieu : à la salle des fêtes

Adresse : SIRADAN

Ville : 65370 Siradan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Siradan

Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean

à la salle des fêtes SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

BRANDON + Repas + Retransmission de la finale du Top 14
Au profit des écoles de Siradan-Saléchan
Réservation obligatoire avant le 22 juin au 06 75 67 05 44 !
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à la salle des fêtes SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 67 05 44 

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English :

BRANDON + Meal + Broadcast of the Top 14 final
To benefit the schools of Siradan-Saléchan
Reservations required by June 22 on 06 75 67 05 44 !

L’événement Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean Siradan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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