Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean à la salle des fêtes Siradan
Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean à la salle des fêtes Siradan samedi 27 juin 2026.
Siradan
Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean
à la salle des fêtes SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
BRANDON + Repas + Retransmission de la finale du Top 14
Au profit des écoles de Siradan-Saléchan
Réservation obligatoire avant le 22 juin au 06 75 67 05 44 !
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à la salle des fêtes SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 67 05 44
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English :
BRANDON + Meal + Broadcast of the Top 14 final
To benefit the schools of Siradan-Saléchan
Reservations required by June 22 on 06 75 67 05 44 !
L’événement Brandon / Feu de la Saint-Saint Jean Siradan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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