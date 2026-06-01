BRANDON Rue de l’église Marignac

Marignac

BRANDON

Rue de l’église ESPACE JEANNE SOULE Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le brandon est une fête traditionnelle et populaire qui se déroule tous les ans.

Le Brandon désigne plus particulièrement les gros troncs de bois travaillés sur place pour allumer les feux de la Saint-Jean et qui s’embrasent à l’occasion de ces fêtes du feu du solstice d’été.

à partir de 16h Initiation à la manipulation des halhas et atelier de sons primitifs pour petits et grands.

18h Conférence musicale sur la Saint-Jean et les fêtes du solstice d’été dans les Pyrénées Centrales avec Matiu Fauré

19h apéritif et repas animé par Toti Tres (repas 18€ réservation sur Helloasso)

22h30 qu’Alugam eth har et suite du concert/bal avec Toti Tres. .

Rue de l’église ESPACE JEANNE SOULE Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Part of humanity?s intangible cultural heritage, the brandon is a traditional, popular festival held every year.

L’événement BRANDON Marignac a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE