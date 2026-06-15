Ceilhes-et-Rocozels

BRANLE DEL BUFFET AVEC LA PENA LE RÉVEIL LODÉVOIS

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Lundi 3 Aout

17h BRANLE DEL BUFFET grande fête traditionnelle avec danse en occitan dans les rues du village animé par la Pena le réveil lodévois , 20h repas tiré du sac au lac et à 22h bal musette avec Frédéric Vernhet

Lundi 3 Aout

17h BRANLE DEL BUFFET grande fête traditionnelle avec danse en occitan dans les rues du village animé par la Pena le réveil lodévois , 20h repas tiré du sac au lac et à 22h bal musette avec Frédéric Vernhet .

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89

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English :

Monday, August 3:

5:00 p.m. BRANLE DEL BUFFET: a large traditional festival with Occitan dancing in the village streets, hosted by the Pena Le Réveil Lodévois , 8:00 PM potluck dinner by the lake and at 10:00 PM a bal musette with Frédéric Vernhet

L’événement BRANLE DEL BUFFET AVEC LA PENA LE RÉVEIL LODÉVOIS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB