INITIATION AROMATHÉRAPIE, FATIGUE ET TENSIONS Ceilhes-et-Rocozels
lundi 3 août 2026 · Ceilhes-et-Rocozels
Informations pratiques
Ceilhes-et-Rocozels
INITIATION AROMATHÉRAPIE, FATIGUE ET TENSIONS
5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, Edith et Véronique vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.
16h 30 Acupression
18h Aromathérapie
Edith 06 77 88 22 37
Véronique 06 18 41 35 44
Initiation Shiatsu & Aroma les maux du quotidien
Stress, troubles du sommeil, maux de tête, désordres digestifs, terrain allergique… Venez expérimenter comment utiliser l’acupression et les huiles essentielles pour soulager vos maux du quotidien.
Edith Rolland et Véronique Dieudé sont respectivement praticienne de shiatsu et naturopathe-aromatologue depuis 20 ans.
Deux fois par mois, dans une ambiance simple et détendue, elles vous partagent leurs meilleures astuces pour vous auto-soigner au quotidien.
13 juillet 2026
Acupression 16h30-17h45
Aroma 18h-19h15
Salle des fêtes du Bouloc Ceilhes
7€ 1 atelier 10€ 2 ateliers
Réservation conseillée
Edith 06 77 88 22 37
Véronique 06 18 41 35 44 .
5679F Chem. de Troncarede Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 18 41 35 44
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English : INITIATION AROMATHÉRAPIE, FATIGUE ET TENSIONS
Twice a month, in a simple and relaxed atmosphere, Edith and Véronique share their best tips for self-care in your daily life.
4:30 p.m. Acupressure
6:00 p.m. Aromatherapy
Edith: 06 77 88 22 37
Véronique: 06 18 41 35 44
L’événement INITIATION AROMATHÉRAPIE, FATIGUE ET TENSIONS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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