MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Ceilhes-et-Rocozels
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Ceilhes-et-Rocozels mardi 4 août 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Venez à la rencontre des producteurs fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir.
Vous pourrez vous approvisionner ou savourer des bons produits locaux et de saison en direct des producteurs.
RDV au plan d’eau Le Bouloc à 18h30
Mardi 4 Aout Marche à l’ombre, Jukebox
Venez à la rencontre des producteurs fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir.
Vous pourrez vous approvisionner ou savourer des bons produits locaux et de saison en direct des producteurs. Gourmands, chaleureux, colorés, animés, nocturnes sous le soleil… à chacun son marché !
Essayez-les, vous y succomberez !
Le tout accompagné par un groupe musical.
RDV au plan d’eau Le Bouloc à 18h30
Mardi 7 Juillet ; IDIX Cumbia
Mardi 21 Juillet Loic et Mac Singe Chansons françaises
Mardi 4 Aout Marche à l’ombre, Jukebox
Mardi 21 Aout La Guiguinche, Musiques du monde .
Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie laura.tardivel@herault.chambagri.fr
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English :
Come meet the farmers, winemakers, and artisans who will treat you to the best our beautiful region has to offer.
You can stock up on or savor delicious local and seasonal products straight from the producers.
Meet at Le Bouloc lake at 6:30 p.m.
Tuesday, August 4: Market in the Shade, Jukebox
L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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