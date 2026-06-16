Ceilhes-et-Rocozels

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Venez à la rencontre des producteurs fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir.

Vous pourrez vous approvisionner ou savourer des bons produits locaux et de saison en direct des producteurs.

RDV au plan d’eau Le Bouloc à 18h30

Mardi 4 Aout Marche à l’ombre, Jukebox

Venez à la rencontre des producteurs fermiers, vignerons et artisans qui vous régaleront avec les pépites de notre beau terroir.

Vous pourrez vous approvisionner ou savourer des bons produits locaux et de saison en direct des producteurs. Gourmands, chaleureux, colorés, animés, nocturnes sous le soleil… à chacun son marché !

Essayez-les, vous y succomberez !

Le tout accompagné par un groupe musical.

RDV au plan d’eau Le Bouloc à 18h30

Mardi 7 Juillet ; IDIX Cumbia

Mardi 21 Juillet Loic et Mac Singe Chansons françaises

Mardi 4 Aout Marche à l’ombre, Jukebox

Mardi 21 Aout La Guiguinche, Musiques du monde .

Plan d’eau Le Bouloc Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie laura.tardivel@herault.chambagri.fr

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English :

Come meet the farmers, winemakers, and artisans who will treat you to the best our beautiful region has to offer.

You can stock up on or savor delicious local and seasonal products straight from the producers.

Meet at Le Bouloc lake at 6:30 p.m.

Tuesday, August 4: Market in the Shade, Jukebox

L’événement MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB