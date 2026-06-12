Ceilhes-et-Rocozels

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE

lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Randonnée accompagnée par un guide diplômé de 2h à Ceilhes et Rocozels.

Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT

Prix: 12 euros/pers.

Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22

Randonnée accompagnée par un guide diplômé de 2h à Ceilhes et Rocozels.

Maris est titulaire d’une licence STPAS Entraineur sportif, d’une licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé et d’un équivalent en DE VTT

Prix: 12 euros/pers.

Inscriptions obligatoire 04 67 23 46 97 ou au 06 52 85 47 22 .

lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr

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English :

2-hour hike accompanied by a qualified guide in Ceilhes and Rocozels.

Maris holds a STPAS degree in sports coaching, a STAPS degree in teaching physical activity adapted to health and an equivalent in mountain biking

Price: 12 euros/pers.

Registration required 04 67 23 46 97 or 06 52 85 47 22

L’événement RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB