Brasserie du Marais, Brasserie du Marais, Coulon
Brasserie du Marais, Brasserie du Marais, Coulon lundi 1 juin 2026.
Brasserie du Marais 1 – 6 juin Brasserie du Marais Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
La Brasserie Tête de Mule est une brasserie artisanale du Marais poitevin qui produit des bières locales selon des méthodes traditionnelles. Elle met en avant un savoir-faire authentique et un fort ancrage au territoire.
La visite permet de découvrir les étapes de fabrication de la bière dans une ambiance conviviale, avec des explications sur le métier de brasseur. Elle se termine généralement par une dégustation des bières produites sur place.
Brasserie du Marais 2 rue du Port de Brouillac 79510 Coulon Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@brasserietetedemule.fr »}]
Visite de la Brasserie Tête de Mule
DR
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