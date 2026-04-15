Marais Tour Bus visite décalée en bus pédestre à Coulon Devant l’Office de Tourisme de Coulon Coulon

Coulon

Marais Tour Bus visite décalée en bus pédestre à Coulon

Devant l’Office de Tourisme de Coulon 15 Rue de l’Église Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Imaginé par la Compagnie Caus’Toujours (du comédien niortais Titus), le spectacle le Marais Tour Bus est né d’une volonté de présenter et promouvoir le Marais poitevin selon une approche ludique et décalée. Ce spectacle prend la forme d’une visite guidée où les spectateurs suivent un guide touristique qui les mène vers des sites remarquables, prétextes à découvrir la faune, la flore mais aussi l’histoire et les légendes locales ! À bord du PODOBUS, véhicule non polluant, piloté par un chauffeur, les passagers se déplacent grâce à l’énergie développée par leur marche collective. Ce spectacle déambulatoire (en extérieur), au croisement de la culture et du tourisme est aussi une façon originale de présenter et promouvoir le territoire. Une partie du spectacle veille à mettre en valeur les caractéristiques de la commune accueillante. Résa via l’Office de Tourisme Niort Marais Poitevin. .

Devant l’Office de Tourisme de Coulon 15 Rue de l’Église Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com

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English : Marais Tour Bus visite décalée en bus pédestre à Coulon

L’événement Marais Tour Bus visite décalée en bus pédestre à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Niort Marais Poitevin