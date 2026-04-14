BREAKFAST CLUB, Ciné Saint-Leu, Amiens

BREAKFAST CLUB Mercredi 29 avril, 18h00 Ciné Saint-Leu Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:40:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:40:00+02:00

• Ciné-Club : la séance sera animée par les élèves du lycée Robert de Luzarches, en spécialité cinéma •

Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle un samedi après-midi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points communs qu’ils ne pensaient.

Ciné Saint-Leu 33 rue Vanmarcke, Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cine-st-leu.com/film.html#/media/1277?showId=18752 »}]

Breakfast club – • Ciné-Club : la séance sera animée par les élèves du lycée Robert de Luzarches, en spécialité cinéma • Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle un sa… Ciné St-Leu BREAKFAST CLUB