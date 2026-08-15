Break’in Battle#3 Salle Arvest Pleyben
samedi 17 octobre 2026 · Salle Arvest · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Break’in Battle#3
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Le Break’in Battle est de retour !
Cet évènement inscrit dans le Cultures Hip Hop Festival, est un incontournable qui offre un spectacle époustouflant et contribue à faire rayonner la culture hip-hop. Grâce à une configuration en arène, le public est en totale connexion avec les danseurs, plongé dans une ambiance survoltée.
Animé par une speakeuse de feu, les artistes se surpasseront sous le regard bienveillant d’un jury national. Qui remportera le Graal ?
Venez encourager votre équipe préférée et portez-les jusqu’au trophée.
Buvette et petite restauration proposées par les jeunes de Polysonnance pour financer leurs projets.
Billetterie en ligne et sur place. TP = 10€ / TR = 8€.
Tout public Placement libre. .
Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Break’in Battle#3 Pleyben a été mis à jour le 2026-08-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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