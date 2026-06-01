Breton le pays, le peuple et la langue Landeleau
Breton le pays, le peuple et la langue Landeleau mercredi 10 juin 2026.
Landeleau
Breton le pays, le peuple et la langue
Presbital Kozh Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Breton le pays, le peuple et la langue
Mercredi 10 novembre, de 17 h à 19 h
Projection d’un documentaire sur Charles Le Dreo, suivi d’un entretien avec lui.
Pour tous. Entrée libre.
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Ar Brezhoneg: ar vro, an dud, hag ar yezh
D’ar Merc’her 10 a viz even eus 17e da 19e
un teulfilm diwar-benn Charles Le Dreo Heuliet gant ur goazeadenn gantañ
Evit en holl. Mont e-barzh digoust .
Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
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English :
L’événement Breton le pays, le peuple et la langue Landeleau a été mis à jour le 2026-05-29 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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