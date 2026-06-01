Breton le pays, le peuple et la langue Landeleau mercredi 10 juin 2026.

Landeleau

Breton le pays, le peuple et la langue

Presbital Kozh Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Breton le pays, le peuple et la langue

Mercredi 10 novembre, de 17 h à 19 h

Projection d’un documentaire sur Charles Le Dreo, suivi d’un entretien avec lui.

Pour tous. Entrée libre.

____________________

Ar Brezhoneg: ar vro, an dud, hag ar yezh

D’ar Merc’her 10 a viz even eus 17e da 19e

un teulfilm diwar-benn Charles Le Dreo Heuliet gant ur goazeadenn gantañ

Evit en holl. Mont e-barzh digoust .

Presbital Kozh Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Breton le pays, le peuple et la langue Landeleau a été mis à jour le 2026-05-29 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou