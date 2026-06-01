Avoine

Breuvage sauvage

Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Profitez de cette après-midi pour vous balader aux alentours du lac Mousseau afin de découvrir les plantes comestibles. Puis, place à la confection de breuvage à l’aide des plantes sauvages cueillies précédemment. Pour finir, place à la dégustation ! RDV à 15h dans les locaux du CPIE. Réservation obligatoire. .

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

Take advantage of this afternoon to stroll around Lac Mousseau and discover edible plants. Then it’s time to make a beverage using the wild plants you’ve picked. Finally, it’s time for a tasting! Meet at 3pm at the CPIE premises

L’événement Breuvage sauvage Avoine a été mis à jour le 2026-06-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme