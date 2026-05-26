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BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes

BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes

BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes samedi 4 juillet 2026.

Lieu : La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes

Adresse : 123 bd de Verdun 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 4 et 5 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Théâtre à la Maison Bleue (Version 14)

**BRIBES D’AMOUR** est un spectacle adulte composé d’une suite de scènes de théâtre qui battent et rebattent les cartes de la relations amoureuse – avec humour, tendresse et surprise avec comme point d’orgue un mariage. Les personnages sont en équilibre et leur couple vacille.
**BRIBES D’AMOUR** est une création de l’atelier théâtre amateur en espace public animé par l’association Version 14 à La Maison Bleue. Représentations gratuites les 4 et 5 juillet à 16h dans la cour de La Maison Bleue, à Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:20:00.000+02:00

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La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine


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