BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 4 et 5 juillet Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Théâtre à la Maison Bleue (Version 14)

**BRIBES D’AMOUR** est un spectacle adulte composé d’une suite de scènes de théâtre qui battent et rebattent les cartes de la relations amoureuse – avec humour, tendresse et surprise avec comme point d’orgue un mariage. Les personnages sont en équilibre et leur couple vacille.

**BRIBES D’AMOUR** est une création de l’atelier théâtre amateur en espace public animé par l’association Version 14 à La Maison Bleue. Représentations gratuites les 4 et 5 juillet à 16h dans la cour de La Maison Bleue, à Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:20:00.000+02:00

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La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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