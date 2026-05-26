BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes
BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes samedi 4 juillet 2026.
BRIBES D’AMOUR La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 4 et 5 juillet Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Théâtre à la Maison Bleue (Version 14)
**BRIBES D’AMOUR** est un spectacle adulte composé d’une suite de scènes de théâtre qui battent et rebattent les cartes de la relations amoureuse – avec humour, tendresse et surprise avec comme point d’orgue un mariage. Les personnages sont en équilibre et leur couple vacille.
**BRIBES D’AMOUR** est une création de l’atelier théâtre amateur en espace public animé par l’association Version 14 à La Maison Bleue. Représentations gratuites les 4 et 5 juillet à 16h dans la cour de La Maison Bleue, à Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:20:00.000+02:00
1
La Maison Bleue 123 bd de Verdun 35000 Rennes 123 bd de Verdun 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026