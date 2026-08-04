Bric à brac Restaurant l’École Vendoire
mardi 4 août 2026 · Restaurant l'École · Vendoire
Informations pratiques
Vendoire
Bric à brac
Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:50:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-04
Bric à brac à l’intérieur de l’ancienne école du village jusqu’au 31 août.
Objets vetements, chaussures, meubles, tableaux, etc.
Ouverture le mardi 4 août dès 11h buvette et restauration à midi.
Accessible pendant les horaires d’ouverture du restaurant.
Bric à brac à l’intérieur de l’ancienne école du village jusqu’au 31 août.
Objets vetements, chaussures, meubles, tableaux, etc.
Ouverture le mardi 4 août dès 11h buvette et restauration à midi.
Accessible pendant les horaires d’ouverture du restaurant. .
Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43
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English : Bric à brac
A flea market inside the old village school through August 31.
Items include clothing, shoes, furniture, paintings, etc.
Opens Tuesday, August 4, at 11 a.m.: refreshments and lunch available.
Open during the restaurant’s regular hours.
L’événement Bric à brac Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne