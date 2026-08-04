Bric à brac Restaurant l’École Vendoire

Informations pratiques

Vendoire

Bric à brac

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:50:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-04

Bric à brac à l’intérieur de l’ancienne école du village jusqu’au 31 août.

Objets vetements, chaussures, meubles, tableaux, etc.

Ouverture le mardi 4 août dès 11h buvette et restauration à midi.

Accessible pendant les horaires d’ouverture du restaurant.

Bric à brac à l’intérieur de l’ancienne école du village jusqu’au 31 août.

Objets vetements, chaussures, meubles, tableaux, etc.

Ouverture le mardi 4 août dès 11h buvette et restauration à midi.

Accessible pendant les horaires d’ouverture du restaurant. .

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43

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English : Bric à brac

A flea market inside the old village school through August 31.

Items include clothing, shoes, furniture, paintings, etc.

Opens Tuesday, August 4, at 11 a.m.: refreshments and lunch available.

Open during the restaurant’s regular hours.

L’événement Bric à brac Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne