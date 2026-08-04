Les musicales de l’École Restaurant l’École Vendoire
jeudi 27 août 2026 · Restaurant l'École · Vendoire
Informations pratiques
Vendoire
Les musicales de l’École
Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-27
Les musicales de l’école dès 19h, au restaurant l’École à Vendoire par l’association les Amis de l’École.
Buvette et snack sur place.
25 euros les 3 soirées / 10 euros la soirée. Règlement en espèces uniquement.
Les musicales de l’école dès 19h, au restaurant l’École à Vendoire par l’association les Amis de l’École.
Le 27 août Swinguez trio (contrebasse / guitares / chants) et Jazz manouche.
Le 28 août Trio TLB (rock blues / batterie / guitare / basse et chant).
Le 29 août Magou Samb Afrique saoul blues (Duo guitare / chant / percussions).
Buvette et snack sur place.
25 euros les 3 soirées / 10 euros la soirée. Règlement en espèces uniquement. .
Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43
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English : Les musicales de l’École
School musicals starting at 7 p.m. at the restaurant L’École in Vendoire, presented by the association Les Amis de l’École.
Refreshments and snacks available on site.
25 euros for all 3 evenings / 10 euros per evening. Cash only.
L’événement Les musicales de l’École Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne