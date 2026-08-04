Les musicales de l’École Restaurant l’École Vendoire

Informations pratiques

Vendoire

Les musicales de l’École

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

Les musicales de l’école dès 19h, au restaurant l’École à Vendoire par l’association les Amis de l’École.

Buvette et snack sur place.

25 euros les 3 soirées / 10 euros la soirée. Règlement en espèces uniquement.

Les musicales de l’école dès 19h, au restaurant l’École à Vendoire par l’association les Amis de l’École.

Le 27 août Swinguez trio (contrebasse / guitares / chants) et Jazz manouche.

Le 28 août Trio TLB (rock blues / batterie / guitare / basse et chant).

Le 29 août Magou Samb Afrique saoul blues (Duo guitare / chant / percussions).

Buvette et snack sur place.

25 euros les 3 soirées / 10 euros la soirée. Règlement en espèces uniquement. .

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les musicales de l’École

School musicals starting at 7 p.m. at the restaurant L’École in Vendoire, presented by the association Les Amis de l’École.

Refreshments and snacks available on site.

25 euros for all 3 evenings / 10 euros per evening. Cash only.

L’événement Les musicales de l’École Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne