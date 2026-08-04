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Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique Restaurant l’École Vendoire

mercredi 12 août 2026 · Restaurant l'École · Vendoire

Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique Restaurant l’École Vendoire

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Restaurant l'École
Adresse
Le Bourg
Ville
24320 Vendoire
Département
Dordogne
Tarif

Vendoire

Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique, à partir de 18h30 au restaurant l’École à Vendoire.
Soirée avec Denis Aguera guitare acoustique. Repas côté jardin avec barbecue planche et tapas.
Bar à cocktail.
Apportez vos lunettes d’éclipse.
Entrée 6 euros 28 euros pour le repas.
Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique, à partir de 18h30 au restaurant l’École à Vendoire.
Soirée avec Denis Aguera guitare acoustique. Repas côté jardin avec barbecue planche et tapas.
Bar à cocktail.
Apportez vos lunettes d’éclipse.
Entrée 6 euros 28 euros pour le repas.   .

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43  sandrineduvernois3@gmail.com

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English : Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique

An evening in the countryside with a solar eclipse and stars set to music, starting at 6:30 p.m. at L’École restaurant in Vendoire.
An evening with Denis Aguera—acoustic guitar. Dinner in the garden with grilled platters and tapas.
Cocktail bar.
Bring your eclipse glasses.
Admission: 6 euros—28 euros for dinner.

L’événement Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne

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