Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique Restaurant l’École Vendoire

Informations pratiques

Vendoire

Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique, à partir de 18h30 au restaurant l’École à Vendoire.

Soirée avec Denis Aguera guitare acoustique. Repas côté jardin avec barbecue planche et tapas.

Bar à cocktail.

Apportez vos lunettes d’éclipse.

Entrée 6 euros 28 euros pour le repas.

Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique, à partir de 18h30 au restaurant l’École à Vendoire.

Soirée avec Denis Aguera guitare acoustique. Repas côté jardin avec barbecue planche et tapas.

Bar à cocktail.

Apportez vos lunettes d’éclipse.

Entrée 6 euros 28 euros pour le repas. .

Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43 sandrineduvernois3@gmail.com

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English : Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique

An evening in the countryside with a solar eclipse and stars set to music, starting at 6:30 p.m. at L’École restaurant in Vendoire.

An evening with Denis Aguera—acoustic guitar. Dinner in the garden with grilled platters and tapas.

Cocktail bar.

Bring your eclipse glasses.

Admission: 6 euros—28 euros for dinner.

L’événement Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne