Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique Restaurant l’École Vendoire
mercredi 12 août 2026 · Restaurant l'École · Vendoire
Informations pratiques
Vendoire
Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique
Restaurant l’École Le Bourg Vendoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique, à partir de 18h30 au restaurant l’École à Vendoire.
Soirée avec Denis Aguera guitare acoustique. Repas côté jardin avec barbecue planche et tapas.
Bar à cocktail.
Apportez vos lunettes d’éclipse.
Entrée 6 euros 28 euros pour le repas.
Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique, à partir de 18h30 au restaurant l’École à Vendoire.
Soirée avec Denis Aguera guitare acoustique. Repas côté jardin avec barbecue planche et tapas.
Bar à cocktail.
Apportez vos lunettes d’éclipse.
Entrée 6 euros 28 euros pour le repas. .
Restaurant l’École Le Bourg Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 08 86 43 sandrineduvernois3@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique
An evening in the countryside with a solar eclipse and stars set to music, starting at 6:30 p.m. at L’École restaurant in Vendoire.
An evening with Denis Aguera—acoustic guitar. Dinner in the garden with grilled platters and tapas.
Cocktail bar.
Bring your eclipse glasses.
Admission: 6 euros—28 euros for dinner.
L’événement Soirée champêtre éclipse et étoiles en musique Vendoire a été mis à jour le 2026-07-31 par Val de Dronne
À voir aussi à Vendoire (Dordogne)
- Bric à brac Restaurant l’École Vendoire 4 août 2026
- Le Terroir à l’honneur Restaurant l’École Vendoire 8 août 2026
- Les musicales de l’École Restaurant l’École Vendoire 27 août 2026