Bricole ton jeu, Atelier des transitions, Rennes

Bricole ton jeu Mercredi 15 avril, 15h00 Atelier des transitions Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Bricole ton jeu

La ludo et l’atelier des transitions se retrouvent dehors pour animer ensemble un temps de jeux pour petits et grands.

Toute la famille est invitée à tester les grands jeux en bois de la Ludo et à construire son propre jeu.

Date : 15/04

Lieu : 2 square de Guyenne

Heure : 15h – 18h

Public : Famille

Libre d’accès

Atelier des transitions 2 square de Guyenne, Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Bricole ton jeu La ludo et l’atelier des transitions se retrouvent dehors ! Toute la famille est invitée à tester les grands jeux en bois de la Ludo et à construire son propre jeu.