Bricole ton jeu, Atelier des transitions, Rennes
Bricole ton jeu, Atelier des transitions, Rennes mercredi 15 avril 2026.
Bricole ton jeu Mercredi 15 avril, 15h00 Atelier des transitions Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Bricole ton jeu
La ludo et l’atelier des transitions se retrouvent dehors pour animer ensemble un temps de jeux pour petits et grands.
Toute la famille est invitée à tester les grands jeux en bois de la Ludo et à construire son propre jeu.
Date : 15/04
Lieu : 2 square de Guyenne
Heure : 15h – 18h
Public : Famille
Libre d’accès
Atelier des transitions 2 square de Guyenne, Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Bricole ton jeu La ludo et l’atelier des transitions se retrouvent dehors ! Toute la famille est invitée à tester les grands jeux en bois de la Ludo et à construire son propre jeu.
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