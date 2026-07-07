AGENDA · Saint-Martial-de-Valette
Brico’Loco La Loco Saint-Martial-de-Valette
mardi 7 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Valette
Brico’Loco
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Construction participative pour construire le mobilier du lieu. Tenue et chaussures de chantier recommandées. .
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com
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English : Brico’Loco
L’événement Brico’Loco Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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