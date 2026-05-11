Briiic & Broc Brocante, vide-dressing, bourse aux vélos Bliiida Metz

Metz

Briiic & Broc Brocante, vide-dressing, bourse aux vélos

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Briiic & Broc, c’est LA journée seconde main de Bliiida !À mi-chemin entre brocante, vide greniers, bourse aux vélos et vide-dressing, Briiic & Broc invite à consommer autrement. Notre objectif créer l’endroit idéal pour chiner la pépite de vos rêves ou le coup de cœur ultime (et responsable) !Pour l’occasion, la Grande Cour de Bliiida sera investie par des dizaines d’exposants (particuliers et professionnels). L’association Metz à Vélo sera également présente avec sa traditionnelle bourse aux vélos. De quoi dénicher votre nouveau compagnon de route avec l’aide et les conseils des experts bénévoles de l’association.Enfin, les équipes de Beliose sont aussi de retour et vous proposent un vide-dressing dans une ambiance vintage et parisienne.Tout public

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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Briiic & Broc is THE second-hand day at Bliiida! Part flea market, part garage sale, part bike exchange and part dress sale, Briiic & Broc is an invitation to consume differently. Our goal: to create the ideal place to find the nugget of your dreams or the ultimate (and responsible) bargain! For the occasion, the Grande Cour de Bliiida will be filled with dozens of exhibitors (private and professional). The Metz à Vélo association will also be present with its traditional bike market. Last but not least, the Beliose teams will be back with a vintage and Parisian-style dress sale.

L’événement Briiic & Broc Brocante, vide-dressing, bourse aux vélos Metz a été mis à jour le 2026-05-06 par AGENCE INSPIRE METZ