Brin de culture 2026 : visites et ateliers artistiques pour les 6-18 ans Parc départemental de l’Île Saint-Germain Issy-les-Moulineaux lundi 6 juillet 2026.

Des ateliers amusants pour révéler vos talents

Parc départemental des Hauts-de-Seine, Île Saint-Germain, Issy-les-Moulineaux

Rendez-vous du lundi au vendredi près de la Halle du parc de l’île Saint-Germain, pour des ateliers ludiques dédiés à la découverte de différentes pratiques artistiques.

Les matinées, de 10h30 à 12h, les 6-11 ans pourront suivre de nombreux ateliers autour des arts plastiques (Pixel Art, Pop-up, origamis, etc.) et du spectacle vivant (théâtre, hip-hop).

Les après-midis, de 14h à 15h30, c’est au tour des 11-18 ans de découvrir et s’amuser autour des arts graphiques et du mouvement. Au programme : dessin manga, graph, calligraphie, trapèze, Bollywood, etc.

Je découvre la programmation

Des visites originales à ne pas manquer

Musées et lieux culturels du Département des Hauts-de-Seine

Pénétrez dans l’œuvre monumentale de la Tour aux Figures, empruntez les œuvres de l’artothèque du Centre d’art contemporain de Malakoff, plongez au cœur des Archives départementales avec un Escape Game… Partez à la découverte de lieux culturels à travers des visites insolites !

Découvrez les lieux qui vous ouvrent leurs portes et les visites programmées.

En savoir plus

Journée spéciale : Explorez l’univers de la magie le mercredi 22 juillet ! La magie s’installe au parc de l’Île Saint-Germain pour une journée consacrée aux arts de la magie, en lien avec le musée de la Magie ! Les 6-11 ans sont attendus le matin de 10h à 12h et les 12-15 ans l’après-midi de 14h à 16h30, pour suivre des ateliers de magie et un spectacle. Les jeunes pourront repartir avec un tour de magie !

Profitez de jeux en libre accès dans le parc !

Une offre de jeux sur la thématique de la Tour aux figures de Jean Dubuffet sera disponible en libre-accès et sans inscription pour tous les jeunes près de la halle du parc.

Profitez de puzzle, course d’orientation, qui est-ce ? et autres jeux à votre disposition !

Le Département des Hauts-de-Seine propose aux jeunes de 6 à 18 ans un programme gratuit de visites et d’ateliers, conçu pour découvrir des activités artistiques et des lieux culturels de manière ludique et dans un cadre estival.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 15h30

gratuit

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T15:30:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T15:30:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T15:30:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T15:30:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T15:30:00+02:00;2026-07-13T10:30:00+02:00_2026-07-13T15:30:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T15:30:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T15:30:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T15:30:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T15:30:00+02:00;2026-07-20T10:30:00+02:00_2026-07-20T15:30:00+02:00;2026-07-21T10:30:00+02:00_2026-07-21T15:30:00+02:00;2026-07-22T10:30:00+02:00_2026-07-22T15:30:00+02:00;2026-07-23T10:30:00+02:00_2026-07-23T15:30:00+02:00;2026-07-24T10:30:00+02:00_2026-07-24T15:30:00+02:00

Parc départemental de l’Île Saint-Germain 170, quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux

https://www.hauts-de-seine.fr/brin-de-culture-2026 brindeculture@hauts-de-seine.fr



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