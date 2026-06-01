Hommage à Michel Petrucciani – Ludovic De Preissac, Espace Icare, Issy-les-Moulineaux

Hommage à Michel Petrucciani – Ludovic De Preissac Samedi 27 juin, 19h30 Espace Icare Hauts-de-Seine

Entrée libre sur réservation sur https://www.eventbrite.fr/o/le-reacteur-33554143279

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T19:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Ludovic De Preissac Trio

Hommage à PETRUCCIANI

Le Réacteur vous accueille pour une soirée dédiée à l’univers de Michel Petrucciani avec le projet « Looking for M.P. », portée par le pianiste et arrangeur Ludovic de Preissac.

Ce répertoire revisite les compositions du célèbre pianiste à travers un travail d’arrangements qui met en lumière la richesse mélodique et le phrasé unique de son écriture. Construit autour de ses « chansons » instrumentales, ce projet rend hommage à une œuvre qui a marqué durablement l’histoire du jazz et à l’inventivité propres à Petrucciani, dans un équilibre entre fidélité et réinterprétation.

Ludovic de Preissac piano, Laurent Demeyere basse électrique, Christophe Bras batterie, Florian Bellecourt au vibraphone.

La soirée accueille également, en invité spécial, le saxophoniste Sylvain Beuf ainsi que la flûtiste Margot Mayette dont les présences viennent enrichir ce dialogue musical et prolonger cet hommage à travers des moments de partage et d’improvisation.

Un concert vibrant, à la fois respectueux de l’héritage et résolument vivant, qui célèbre l’esprit d’un des plus grands pianistes du jazz.

Première partie

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 50 http://espace-icare.net/ https://www.facebook.com/espaceicare/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/le-reacteur-33554143279 »}] Maison des Jeunes et de la Culture, l’espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d’Issy-les-Moulineaux. L’Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d’Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.

Le Ludovic de Preissac trio rend hommage au pianiste d’exception Michel Petrucciani, à travers ses compositions qui lui ont inspiré ses solos les plus marquants.

De Preissac