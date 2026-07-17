brique par brique, Musée de la Thiérache, Vervins

Informations pratiques

brique par brique 18 – 20 septembre Musée de la Thiérache Aisne

illimité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’univers fascinant des briques de construction ! Des célèbres briques aux nombreuses autres marques qui ont marqué les générations, cette exposition met à l’honneur la créativité, l’imagination et le plaisir de construire.

Découvrez une sélection de modèles, de créations originales et d’objets emblématiques qui témoignent de l’évolution de ces jeux intemporels. Que vous soyez passionné, collectionneur ou simple curieux, laissez-vous inspirer par ces petites briques qui permettent de donner vie aux plus grandes idées.

Musée de la Thiérache 3 Rue du Traité de Paix, 02140 Vervins, France Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France 0323989451 https://www.tourisme-thierache.fr/fiche/detail/304/Mus%C3%A9e-de-la-Thi%C3%A9rache Installé dans une demeure authentique, au cœur de l’îlot historique, caractéristique de l’architecture en brique des XVIe et XVIIe siècles, la Maison du Patrimoine – Musée de la Thiérache comprend 4 salles principales : au rez-de-chaussée la reconstitution d’une cuisine thiérachienne du XIXe siècle et à l’étage 3 salles : « géologie et archéologie » , « pays d’art et d’histoire » avec notamment les églises fortifiées et la dernière salle consacrée « à la vie sociale et religieuse ».

De plus, le musée dispose d’une boutique de souvenirs et produits locaux ainsi qu’un centre de ressources documentaires ouvert aux chercheurs, enseignants et scolaires. Un programme d’expositions temporaires, en libre accès, rythme l’année et des visites guidées de la ville et/ou des églises fortifiées peuvent être programmées sur demande. Parking gratuit

Plongez dans l’univers fascinant des briques de construction ! Des célèbres briques aux nombreuses autres marques qui ont marqué les générations, cette exposition met à l’honneur la créativité, et le…

©Musée de la Thiérache