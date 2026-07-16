Photographies et sauvegarde du patrimoine, Musée de la Thiérache, Vervins

Informations pratiques

Photographies et sauvegarde du patrimoine 18 – 20 septembre Musée de la Thiérache Aisne

illimité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une exposition temporaire mettra à l’honneur le patrimoine local en péril, en présentant notamment le château de Cambron, l’abbaye de Thenailles et l’église fortifiée de Prisces. À travers documents, photographies et témoignages, elle sensibilisera le public à la nécessité de préserver ces édifices remarquables. L’exposition évoquera également le patrimoine de la photographie, en écho au thème national des Journées européennes du Patrimoine de cette année, soulignant le rôle essentiel de l’image dans la mémoire et la valorisation de notre héritage culturel.

Musée de la Thiérache 3 Rue du Traité de Paix, 02140 Vervins, France Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France 0323989451 https://www.tourisme-thierache.fr/fiche/detail/304/Mus%C3%A9e-de-la-Thi%C3%A9rache Installé dans une demeure authentique, au cœur de l’îlot historique, caractéristique de l’architecture en brique des XVIe et XVIIe siècles, la Maison du Patrimoine – Musée de la Thiérache comprend 4 salles principales : au rez-de-chaussée la reconstitution d’une cuisine thiérachienne du XIXe siècle et à l’étage 3 salles : « géologie et archéologie » , « pays d’art et d’histoire » avec notamment les églises fortifiées et la dernière salle consacrée « à la vie sociale et religieuse ».

De plus, le musée dispose d’une boutique de souvenirs et produits locaux ainsi qu’un centre de ressources documentaires ouvert aux chercheurs, enseignants et scolaires. Un programme d’expositions temporaires, en libre accès, rythme l’année et des visites guidées de la ville et/ou des églises fortifiées peuvent être programmées sur demande. Parking gratuit

Une exposition temporaire mettra à l’honneur le patrimoine local en péril, en présentant notamment le château de Cambron, l’abbaye de Thenailles et l’église fortifiée de Prisces. À travers documents,…

©Musée de la Thiérache