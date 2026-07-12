Informations pratiques

Vervins

Brocante à Vervins

Quartier de la grosse tête Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Avec le comité des fêtes de la Grosse tête, une brocante à Vervins est organisée, quartier de la grosse tête. 1 € le mètre. Réservation conseillée au 03 23 98 10 37 ou 03 23 98 21 20. Venez nombreux à la brocante de Vervins !

Avec le comité des fêtes de la Grosse tête, une brocante à Vervins est organisée, quartier de la grosse tête. 1 € le mètre. Réservation conseillée au 03 23 98 10 37 ou 03 23 98 21 20. Venez nombreux à la brocante de Vervins ! .

Quartier de la grosse tête Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 10 37

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English :

In collaboration with the Grosse Tête Festival Committee, a flea market is being held in Vervins, in the Grosse Tête neighborhood. 1 per meter. Reservations are recommended at 03 23 98 10 37 or 03 23 98 21 20. We hope to see many of you at the Vervins flea market!

L’événement Brocante à Vervins Vervins a été mis à jour le 2026-07-12 par OT du Pays de Thiérache