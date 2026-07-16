Le renouveau de l’église fortifiée de Prisces, Musée de la Thiérache, Vervins

Informations pratiques

Le renouveau de l’église fortifiée de Prisces Samedi 19 septembre, 14h30, 15h00 Musée de la Thiérache Aisne

illimité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Une conférence accompagnée d’un diaporama sera proposée afin de présenter l’évolution des travaux de réparation de l’église de Prisces. Cette rencontre permettra de faire le point sur les interventions réalisées, les étapes à venir et les enjeux de la restauration de cet édifice patrimonial. Les participants pourront découvrir, à travers des photographies et des explications détaillées, l’avancement du chantier et les actions menées pour préserver ce monument historique.

Musée de la Thiérache 3 Rue du Traité de Paix, 02140 Vervins, France Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France 0323989451 https://www.tourisme-thierache.fr/fiche/detail/304/Mus%C3%A9e-de-la-Thi%C3%A9rache Installé dans une demeure authentique, au cœur de l’îlot historique, caractéristique de l’architecture en brique des XVIe et XVIIe siècles, la Maison du Patrimoine – Musée de la Thiérache comprend 4 salles principales : au rez-de-chaussée la reconstitution d’une cuisine thiérachienne du XIXe siècle et à l’étage 3 salles : « géologie et archéologie » , « pays d’art et d’histoire » avec notamment les églises fortifiées et la dernière salle consacrée « à la vie sociale et religieuse ».

De plus, le musée dispose d’une boutique de souvenirs et produits locaux ainsi qu’un centre de ressources documentaires ouvert aux chercheurs, enseignants et scolaires. Un programme d’expositions temporaires, en libre accès, rythme l’année et des visites guidées de la ville et/ou des églises fortifiées peuvent être programmées sur demande. Parking gratuit

Une conférence accompagnée d’un diaporama sera proposée afin de présenter l’évolution des travaux de réparation de l’église de Prisces. Cette rencontre permettra de faire le point sur les réalisées,…

©Musée de la Thiérache