Brive-la-Gaillarde

Brive Fashion Show

Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

4ᵉ édition du Brive Fashion Show, une journée festive placée sous le signe de la mode… et de la bonne humeur !

Défilés des commerçants tout au long de la journée: rue Toulzac, rue Corrèze, rue Carnot, rue de la République, rue de l’Hôtel de ville, rue Gambetta.

La journée se conclut à 19h devant le Théâtre avec un défilé où les tenus sont mises en lumière. .

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Brive Fashion Show

L’événement Brive Fashion Show Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme