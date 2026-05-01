Brive Fashion Show Brive-la-Gaillarde
Brive Fashion Show Brive-la-Gaillarde samedi 23 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Brive Fashion Show
Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
4ᵉ édition du Brive Fashion Show, une journée festive placée sous le signe de la mode… et de la bonne humeur !
Défilés des commerçants tout au long de la journée: rue Toulzac, rue Corrèze, rue Carnot, rue de la République, rue de l’Hôtel de ville, rue Gambetta.
La journée se conclut à 19h devant le Théâtre avec un défilé où les tenus sont mises en lumière. .
Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Brive Fashion Show
L’événement Brive Fashion Show Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme
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