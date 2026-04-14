Broc’ à Blaye Cours Vauban Blaye

Blaye

Broc’ à Blaye

Cours Vauban Allée des Soupirs Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Broc’ à Blaye se déroulera le 14 mai 2026, en centre ville de Blaye, sur l’Allée des Soupirs.

Au programme brocante, vide-grenier, espace végétal et restauration à emporter. .

Cours Vauban Allée des Soupirs Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 69 11

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English : Broc’ à Blaye

L’événement Broc’ à Blaye Blaye a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Blaye