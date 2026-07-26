Broc Land Geek Argenton 2026 Espace Juliette Greco Halle polyvalente ARGENTON SUR CREUSE

Informations pratiques

Pop Culture, Rétrogaming, Pokémon, Fantasy, Mangas, Jouets Vintage, TCG et Gourmandises… Exposants, créateurs, collectionneurs, tournois, cosplay, jeux, concours et surprises vous attendent dans 4 univers immersifs dédiés à toutes les générations.

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Venez vivre une journée exceptionnelle au cœur de plus de 1500 m² d’animations, d’expositions et de découvertes au BROC’ LAND GEEK – ARGENTON 2026 le dimanche 30 Août 2026 de 9h à 17h.

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4 UNIVERS IMMERSIFS À DÉCOUVRIR :

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BROC’ LAND

Exposants rétrogaming, jeux vidéos, mangas, comics, figurines, goodies, jouets vintage, playmo, lego, BD, déco, produits dérivés et bien plus encore…

FANTASY’ LAND

Exposants, créateurs, illustrateurs et auteurs inspirés par les mondes imaginaires : Créatures fantastiques, univers médiéval, fantasy, magie, sorcellerie, elfes, dragons. Nombreuses créations artisanales.

CANDY’ LAND

Exposants spécialisés dans les confiseries, douceurs, gourmandises diverses et plaisirs à partager pour petits et grands.

POKE’ LAND & TCG

Exposants TCG : vente et échange de cartes à collectionner : Pokémon, One Piece, Lorcana, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Magic, Altered et autres univers.

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NOMBREUSES ANIMATIONS :

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ESPACE RÉTROGAMING et TOURNOIS

Retrouvez les consoles qui ont marqué plusieurs générations et venez jouer librement à de nombreux classiques du jeu vidéo. Des tournois et défis seront organisés tout au long de la journée.

– 11h : Tournoi Burnout – Playstation 2

– 14h : Tournoi Street Fighter – Super Nintendo

– 16h : Tournoi Mario Kart – Wii

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BOURSE D’ECHANGE POKEMON & TCG (Trading Card Game)

Partagez, complétez votre collection et rencontrez d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

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ESPACE PHOTOS

Immortalisez votre visite à l’espace photo et repartez avec des souvenirs inoubliables de votre journée.

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LE GRAND JEU DES BLASONS

Choisissez votre blason dès l’entrée et relevez les défis proposés tout au long de la journée ! Récoltez un maximum de points pour tenter votre chance lors du tirage final à 16h30 .

UNE NINTENDO SWITCH A GAGNER !

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CONCOURS LIKE MY COSPLAY

Passionné(e) de cosplay ? C’est le moment de révéler votre talent. Que vous incarnez un héros de manga, un personnage de jeu vidéo, de comics, de fantasy ou de cinéma, venez partager votre passion dans une ambiance conviviale et familiale avec la présence de notre égérie Phoenixas.

Inscription Concours Like My Cosplay avant le 28 Août :

https://forms.gle/Q5ZhyRcPzHEQGCdf8

Le gagnant sera élu grâce au vote du public via un QR Code et remportera un bon d’achat de 100€ à dépenser dans le salon! 😲

Le grand vainqueur aura également l’opportunité de devenir l’égérie de la prochaine édition 🔥

N’hésite plus et inscris toi!!

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BRASSERIE FOOD

Restauration et boissons sur place.

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ESPACE JULIETTE GRECO – Halle Polyvalente

Rue de la Grenouille

36200 ARGENTON SUR CREUSE

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Dimanche 30 Août 2026

Horaires : 9h – 17h

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>>>TARIFS SUR PLACE :

Entrée : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

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Organisation : Tandem Events France

https://www.tandemevents.fr/

Renseignements : 06 68 31 79 05

brocland.cie@gmail.com

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*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Réserver votre emplacement en cliquant sur ce lien :

https://tinyurl.com/ysexx7hc

Paiement possible par virement ou par chèque (chèque encaissé après l’événement).

Une question ? Contactez-nous :

commercial.tandem.events@gmail.com

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Merci de partager l’événement :

https://www.facebook.com/events/1722543562999706/

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Un univers pour tous, des rencontres, du partage et de la passion !

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Bon Salon à Toutes et à Tous….