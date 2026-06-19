George Sand et la mode. L’univers vestimentaire de l’autrice révélé par des spécialistes, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse

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George Sand et la mode. L’univers vestimentaire de l’autrice révélé par des spécialistes 19 et 20 septembre Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Pour le 150ᵉ anniversaire de la disparition de George Sand, le Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine consacre une exposition aux évolutions vestimentaires entre 1830 et 1880. L’événement met en contraste la mode bourgeoise parisienne, celle que peut porter l’écrivaine à Paris, et le costume populaire dépeint dans ses œuvres. Bien que la mode soit dictée par la capitale, les pièces exposées à Argenton-sur-Creuse illustrent son rayonnement dans la région de Nohant, tout en préservant leurs particularités locales.

À l’occasion des JEP, la directrice du musée, Nathalie Gaillard, et Amaury Baubault, membre fondateur de l’association « Costumes en Berry et ailleurs » et prêteur de nombreuses pièces inédites, proposeront des visites guidées de cette exposition. Ces rencontres offriront des moments d’échange privilégiés entre les spécialistes et le public. A ne pas manquer les bijoux et accessoires de mode ayant appartenu à l’autrice, ainsi que les poupées habillées à la mode de 1830 qu’elle confectionna, — aimablement prêtés par le Musée George Sand et de la Vallée Noire.

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse, France Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254243469 https://www.museedelachemiserie.fr Né de la volonté d’un ancien industriel, Jean-René Gravereaux, ce musée de culture scientifique et technique, labellisé Musée de France, sauvegarde et transmet depuis 1993 un patrimoine représentatif d’une activité industrielle créée au XIXe siècle : la confection de chemises.

Situé dans le premier atelier de lingerie mécanique créé en 1860 par l’industriel Charles Brillaud, il est dédié à la mode masculine avec une collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Chaque année, la muséographie est modifiée afin d’offrir aux visiteurs un nouveau regard sur les collections textiles.

Dans l’Atelier, toutes les étapes de fabrication d’une chemise sont présentées avec machines et outils : table de coupe, scies, machines à coudre, presses, fers à repasser, lessiveuses… et un banc de dix machines. Un film retrace la vie des dernières ouvrières. Dans le patio, le jardin “textile” offre une vue imprenable sur la rivière Creuse. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse.

Pour le 150ᵉ anniversaire de la disparition de George Sand, le Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine consacre une exposition aux évolutions vestimentaires entre 1830 et 1880.

©Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine