Le chantier des collections, quézaco ?, Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine, Argenton-sur-Creuse

Informations pratiques

Le chantier des collections, quézaco ? Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Le chantier des collections est une étape importante dans la vie d’un musée. L’objectif est d’agrandir sa capacité de stockage, moderniser ses réserves afin d’optimiser la conservation des collections.

Découvrez les différentes étapes du traitement des collections accompagnées par la régisseuse des collections textiles.

Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse, France Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33254243469 https://www.museedelachemiserie.fr Né de la volonté d’un ancien industriel, Jean-René Gravereaux, ce musée de culture scientifique et technique, labellisé Musée de France, sauvegarde et transmet depuis 1993 un patrimoine représentatif d’une activité industrielle créée au XIXe siècle : la confection de chemises.

Situé dans le premier atelier de lingerie mécanique créé en 1860 par l’industriel Charles Brillaud, il est dédié à la mode masculine avec une collection de vêtements de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Chaque année, la muséographie est modifiée afin d’offrir aux visiteurs un nouveau regard sur les collections textiles.

Dans l’Atelier, toutes les étapes de fabrication d’une chemise sont présentées avec machines et outils : table de coupe, scies, machines à coudre, presses, fers à repasser, lessiveuses… et un banc de dix machines. Un film retrace la vie des dernières ouvrières. Dans le patio, le jardin “textile” offre une vue imprenable sur la rivière Creuse. A20 (2h30 de Paris) – SNCF : Paris-Limoges, arrêt Châteauroux ou Argenton-sur-Creuse.

Le chantier des collections est une étape importante dans la vie d’un musée.

©Musée de la Chemiserie et de l’Élégance masculine