Conférence La migration des oiseaux Argenton-sur-Creuse
Conférence La migration des oiseaux Argenton-sur-Creuse jeudi 8 octobre 2026.
Argenton-sur-Creuse
Conférence La migration des oiseaux
Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Chaque automne, les hirondelles nous quittent vers des contrées plus chaudes, bientôt succédés par le vil bruyant des hordes de Grues cendrées qui annoncent la mauvaise saison. Les oiseaux migrent, et le phénomène s’observe chaque année. Pourquoi et comment les oiseaux migrent ?
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Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20
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English :
Every autumn, the swallows leave us for warmer climes, soon followed by the noisy hordes of Sandhill Cranes heralding the onset of winter. Birds migrate, and the phenomenon is observed every year. Why and how do birds migrate?
L’événement Conférence La migration des oiseaux Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY
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