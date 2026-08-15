Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

30e course Triangle Sud Berry

Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-15

Le Triangle Sud Berry revient en 2026 pour une 30 ème édition du 15 au 20 avec 6 jours/6courses. 565,30km unique en France !

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Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire triangle-sud-berry@laposte.net

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English :

The Triangle Sud Berry returns in 2026 for its 30th edition, from the 15th to the 20th, featuring 6 days and 6 races. A distance of 565.30 km—unique in France!

L’événement 30e course Triangle Sud Berry Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse