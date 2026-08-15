30e course Triangle Sud Berry Argenton-sur-Creuse
samedi 15 août 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
30e course Triangle Sud Berry
Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-15
Le Triangle Sud Berry revient en 2026 pour une 30 ème édition du 15 au 20 avec 6 jours/6courses. 565,30km unique en France !
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Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire triangle-sud-berry@laposte.net
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English :
The Triangle Sud Berry returns in 2026 for its 30th edition, from the 15th to the 20th, featuring 6 days and 6 races. A distance of 565.30 km—unique in France!
L’événement 30e course Triangle Sud Berry Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse
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