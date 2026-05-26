Brocante à Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge
Brocante à Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge dimanche 16 août 2026.
Beuvron-en-Auge
Brocante à Beuvron-en-Auge
Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Vous aimez chiner, dénicher des pièces rares, acheter des objets anciens ? De nombreux exposants seront au rendez-vous dans le cadre authentique de ce village augeron !
Vous aimez chiner, dénicher des pièces rares, acheter des objets anciens ? De nombreux exposants seront au rendez-vous dans le cadre authentique de ce village augeron ! .
Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 81 45 88 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante à Beuvron-en-Auge
Do you like to hunt for rare items and buy antiques? A host of exhibitors will be on hand in the authentic setting of this Auger village!
L’événement Brocante à Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Beuvron-en-Auge (Calvados)
- La Nuit Romantique Beuvron-en-Auge 27 juin 2026
- Puces cavalières Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Nola Rennes Expérience Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Équidays] Boogie-Woogie au Haras Haras de Sens Beuvron-en-Auge 17 octobre 2026
- [Équidays] Atelier yoga et equicoaching Equi’potentiels Beuvron-en-Auge 18 octobre 2026