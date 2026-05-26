Beuvron-en-Auge

Brocante à Beuvron-en-Auge

Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Vous aimez chiner, dénicher des pièces rares, acheter des objets anciens ? De nombreux exposants seront au rendez-vous dans le cadre authentique de ce village augeron !

Vous aimez chiner, dénicher des pièces rares, acheter des objets anciens ? De nombreux exposants seront au rendez-vous dans le cadre authentique de ce village augeron ! .

Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 81 45 88 26

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English : Brocante à Beuvron-en-Auge

Do you like to hunt for rare items and buy antiques? A host of exhibitors will be on hand in the authentic setting of this Auger village!

L’événement Brocante à Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge