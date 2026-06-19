[Micro-Folie] Atelier le cirque bleu Marc Chagall Salle des fêtes Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge

[Micro-Folie] Atelier le cirque bleu Marc Chagall

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-03 16:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Partez à la découverte du peintre Marc Chagall. Laissez-vous emporter dans son univers riche en couleur, en poésie, en symbolisme, dans lequel les personnages semblent flotter. Puis lors d’un atelier numérique, réalisez un montage photographique en vous inspirant de l’œuvre Le cirque bleu .

Partez à la découverte du peintre Marc Chagall. Laissez-vous emporter dans son univers riche en couleur, en poésie, en symbolisme, dans lequel les personnages semblent flotter. Puis lors d’un atelier numérique, réalisez un montage photographique en vous inspirant de l’œuvre Le cirque bleu .

Technique logiciel de retouche

Dès 8 ans (adulte accompagnateur). Sur inscription. .

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

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English : [Micro-Folie] Atelier le cirque bleu Marc Chagall

Set out to discover the painter Marc Chagall. Let yourself be swept away into his world, rich in colour, poetry and symbolism, in which the figures seem to float. Then, during a digital workshop, create a photomontage inspired by the painting ‘The Blue Circus’.

L’événement [Micro-Folie] Atelier le cirque bleu Marc Chagall Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge