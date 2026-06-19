[Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états Salle des fêtes Beuvron-en-Auge
[Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états Salle des fêtes Beuvron-en-Auge lundi 3 août 2026.
Beuvron-en-Auge
[Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états
Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-03
La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques, des jeux ou encore des ateliers thématiques.
La Micro-folie, dispositif mobile culturel de Normandie Cabourg Pays d’Auge arrive à Beuvron-en-Auge pour s’inscrire dans le prolongement des puces cavalières, un rendez–vous annuel pour troquer son matériel équestre et rencontrer des professionnels maréchaux-ferrants, photographes animaliers … Avec la Micro-folie, venez découvrir le cheval dans tous ses états grâce à des œuvres d’art accessibles dans notre musée mobile. Au programme, ateliers autour du cheval et découvertes de machines numériques !
Partez à la découverte du musée numérique, galerie d’art interactive donnant accès à des milliers d’œuvres issues des plus grands musées nationaux et internationaux.
Inscription obligatoire selon les ateliers. .
Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états
The Normandy Pays d’Auge Community of Communes’ mobile ‘Micro-Folie’ exhibition continues its tour! It’s a chance to immerse yourself in the masterpieces of the national museums, through digital tools, games and themed workshops.
L’événement [Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Beuvron-en-Auge (Calvados)
- Puces cavalières Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- Le cheval en Normandie Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Les Promenades musicales du Pays d’Auge] Inattendu Nola Rennes Expérience Beuvron-en-Auge 2 août 2026
- [Micro-Folie] Atelier le cirque bleu Marc Chagall Salle des fêtes Beuvron-en-Auge 3 août 2026
- [Micro-Folie] Atelier le cheval bleu Salle des fêtes Beuvron-en-Auge 4 août 2026