[Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états Salle des fêtes Beuvron-en-Auge lundi 3 août 2026.

Beuvron-en-Auge

[Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-03

La Micro-Folie mobile de la Communauté de Communes Normandie Pays d’Auge continue sa tournée ! L’occasion de plonger au cœur des chefs d’œuvres des musées nationaux, grâce à des outils numériques, des jeux ou encore des ateliers thématiques.

La Micro-folie, dispositif mobile culturel de Normandie Cabourg Pays d’Auge arrive à Beuvron-en-Auge pour s’inscrire dans le prolongement des puces cavalières, un rendez–vous annuel pour troquer son matériel équestre et rencontrer des professionnels maréchaux-ferrants, photographes animaliers … Avec la Micro-folie, venez découvrir le cheval dans tous ses états grâce à des œuvres d’art accessibles dans notre musée mobile. Au programme, ateliers autour du cheval et découvertes de machines numériques !

Partez à la découverte du musée numérique, galerie d’art interactive donnant accès à des milliers d’œuvres issues des plus grands musées nationaux et internationaux.

Inscription obligatoire selon les ateliers. .

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

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English : [Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états

The Normandy Pays d’Auge Community of Communes’ mobile ‘Micro-Folie’ exhibition continues its tour! It’s a chance to immerse yourself in the masterpieces of the national museums, through digital tools, games and themed workshops.

L’événement [Micro-Folie] Le cheval dans tous ses états Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge