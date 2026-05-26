Puces cavalières Beuvron-en-Auge
Puces cavalières Beuvron-en-Auge dimanche 2 août 2026.
Beuvron-en-Auge
Puces cavalières
Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Retrouvez les Puces Cavalières, un rendez-vous convivial et champêtre ! Entre bourse de matériel équestre, spectacles et animations autour du cheval, le tout dans une ambiance musicale chaleureuse, animée par un orchestre dans le cadre des Promenades Musicales du Pays d’Auge.
Retrouvez les Puces Cavalières, un rendez-vous convivial et champêtre ! Entre bourse de matériel équestre, spectacles et animations autour du cheval, le tout dans une ambiance musicale chaleureuse, animée par un orchestre dans le cadre des Promenades Musicales du Pays d’Auge.
Jeux, buvette et restauration sur place. .
Place Michel Vermughen Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 14 90 71 19
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English : Puces cavalières
The Puces Cavalières is a friendly, country-style event! A horse equipment market, shows and horse-related activities, all in a warm musical atmosphere, with live music provided by an orchestra as part of the Promenades Musicales du Pays d’Auge.
L’événement Puces cavalières Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Normandie Pays d’Auge
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