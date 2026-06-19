[Micro-Folie] Atelier le cheval bleu Salle des fêtes Beuvron-en-Auge

Beuvron-en-Auge

[Micro-Folie] Atelier le cheval bleu

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Profitez d’un moment de calme avec la lecture de l’album Le petit cheval bleu de Géraldine Elschner et d’Elise Mansot. Venez ensuite lui donner vie en recréant pièce par pièce son tableau grâce au découpage et au collage ! Un atelier ludique pour découvrir une œuvre d’art autrement !

Profitez d’un moment de calme avec la lecture de l’album Le petit cheval bleu de Géraldine Elschner et d’Elise Mansot. Venez ensuite lui donner vie en recréant pièce par pièce son tableau grâce au découpage et au collage ! Un atelier ludique pour découvrir une œuvre d’art autrement !

Techniques découpage, collage, pochoirs

De 4 à 6 ans (adulte accompagnateur). Sur inscription. .

Salle des fêtes Avenue de la gare Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 micro.folie@ncpa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Micro-Folie] Atelier le cheval bleu

Enjoy a moment of calm whilst reading the picture book *Le petit cheval bleu* by Géraldine Elschner and Elise Mansot. Then come and bring it to life by recreating the illustration piece by piece using cut-outs and collage! A fun workshop offering a different way to discover a work of art!

L’événement [Micro-Folie] Atelier le cheval bleu Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Normandie Pays d’Auge