Brocante à La Capelle La Capelle
samedi 5 septembre 2026 · La Capelle
Informations pratiques
La Capelle
Brocante à La Capelle
La Capelle Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 06:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Comité d’organisation de la Foire aux fromages organise sa 28ème brocante, vide grenier et antiquités. 5 € les 5 mètres. Inscription en mairie de La Capelle. Restauration et buvette.
Le Comité d’organisation de la Foire aux fromages organise sa 28ème brocante, vide grenier et antiquités. 5 € les 5 mètres. Inscription en mairie de La Capelle. Restauration et buvette. .
La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 07
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English :
The Cheese Fair Organizing Committee is hosting its 28th flea market, garage sale, and antiques fair. Stalls are 5 by 5 meters. Register at La Capelle Town Hall. Food and refreshments available.
L’événement Brocante à La Capelle La Capelle a été mis à jour le 2026-07-17 par OT du Pays de Thiérache
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