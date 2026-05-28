Journée commémorative du Cessez le Feu La Capelle
Journée commémorative du Cessez le Feu La Capelle samedi 7 novembre 2026.
La Capelle
Journée commémorative du Cessez le Feu
La Capelle Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-07
À l’occasion de ces deux journées exceptionnelles, la Villa Pasques ouvre ses portes au public !
Venez découvrir un lieu chargé d’histoire et de culture et commémorer ce Cessez le Feu
Une belle opportunité pour les passionnés d’histoire, de patrimoine et de découvertes artistiques.
À l’occasion de ces deux journées exceptionnelles, la Villa Pasques ouvre ses portes au public !
Venez découvrir un lieu chargé d’histoire et de culture et commémorer ce Cessez le Feu
Une belle opportunité pour les passionnés d’histoire, de patrimoine et de découvertes artistiques. .
La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 00 mairie@villedelacapelle.fr
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English :
The Villa Pasques is opening its doors to the public for these two exceptional days!
Come and discover a place steeped in history and culture, and commemorate the Cessez le Feu
A great opportunity for history, heritage and artistic discovery enthusiasts.
L’événement Journée commémorative du Cessez le Feu La Capelle a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Thiérache
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