Exposition temporaire La guerre des Lulus La Capelle
Exposition temporaire La guerre des Lulus La Capelle samedi 10 octobre 2026.
La Capelle
Exposition temporaire La guerre des Lulus
13, rue de l’Armistice La Capelle Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Une exposition temporaire à la Villa Pasques, centre d’interprétation du Cessez-le-feu du 7 novembre 1918.
En 2026, la thématique de l’exposition porte sur les enfants pendant les conflits.
En plus de l’exposition temporaire, vous pourrez découvrir l’exposition permanente retraçant notamment la réconciliation et l’amitié franco-allemande.
Une exposition temporaire à la Villa Pasques, centre d’interprétation du Cessez-le-feu du 7 novembre 1918.
En 2026, la thématique de l’exposition porte sur les enfants pendant les conflits.
En plus de l’exposition temporaire, vous pourrez découvrir l’exposition permanente retraçant notamment la réconciliation et l’amitié franco-allemande. .
13, rue de l’Armistice La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 00 mairie@villedelacapelle.fr
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English :
A temporary exhibition at the Villa Pasques, interpretation center for the ceasefire of November 7, 1918.
In 2026, the theme of the exhibition is children during conflict.
In addition to the temporary exhibition, you can also discover the permanent exhibition on Franco-German reconciliation and friendship.
L’événement Exposition temporaire La guerre des Lulus La Capelle a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Thiérache
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