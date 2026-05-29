Foire aux Fromages La Capelle
Foire aux Fromages La Capelle samedi 5 septembre 2026.
La Capelle
Foire aux Fromages
La Capelle Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-07 20:00:00
Date(s) :
2026-09-05
La Foire aux Fromages de La Capelle, l’événement incontournable du premier week-end de septembre ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs.
La Foire aux Fromages de La Capelle, l’événement incontournable du premier week-end de septembre ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs. .
La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foire aux Fromages de La Capelle, the not-to-be-missed event on the first weekend of September! Breeders, artisans and regional producers from all over France showcase the richness and diversity of our terroirs.
L’événement Foire aux Fromages La Capelle a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Pays de Thiérache
À voir aussi à La Capelle (Aisne)
- Les colonies de vacances à la Villa Pasques dans les années 1960-70 La Capelle 6 juin 2026
- Découvrir les jeux anciens en famille La Capelle 11 juillet 2026
- Exposition temporaire La guerre des Lulus La Capelle 10 octobre 2026
- Journée commémorative du Cessez le Feu La Capelle 7 novembre 2026