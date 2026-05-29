La Capelle

Foire aux Fromages

La Capelle Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-07 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

La Foire aux Fromages de La Capelle, l’événement incontournable du premier week-end de septembre ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs.

La Foire aux Fromages de La Capelle, l’événement incontournable du premier week-end de septembre ! Des éleveurs, artisans et producteurs régionaux venus de tout l’hexagone, exposent au public toute la richesse et la diversité de nos terroirs. .

La Capelle 02260 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 97 52 02

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English :

The Foire aux Fromages de La Capelle, the not-to-be-missed event on the first weekend of September! Breeders, artisans and regional producers from all over France showcase the richness and diversity of our terroirs.

L’événement Foire aux Fromages La Capelle a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du Pays de Thiérache